Антонов призвал главу HRW не дезинформировать о коронавирусе в РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал главу американской правозащитной организации Human Rights Watch Кеннета Рота не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в РФ.

«Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», - написал Антонов на странице дипломатического представительства в Facebook.

Он также посоветовал Роту ознакомиться с информацией о ситуации с аппаратами искусственной вентиляцией легких, изложенной в англоязычной версии интервью Дениса Проценко - главврача больницы №40 в Коммунарке, где лечат инфицированных коронавирусом.

Российский дипломат подчеркнул, что в настоящий момент, как никогда, важны объединенные усилия международного сообщества. По его мнению, необходима взаимная поддержка.

«Россия уже оказала реальную и востребованную помощь Италии», - напомнил он, отметив, что сейчас самое важное - это спасение человеческих жизней.

Кроме того, Антонов обратил внимание на проблему оказания медпомощи находящимся в тюрьмах в США гражданам России, призвав HRW откликнуться на призыв о помощи со стороны российских дипломатов.

Ранее Рот заявил, что власти РФ ничего не делают для того, чтобы предотвратить «скупание обеспеченными русскими аппаратов ИВЛ», которых, по его словам, может не хватить простым людям.

К настоящему моменту в мире заболели около 330 тысяч человек, 14,5 тысячи заболевших скончались. В РФ общее число инфицированных COVID-19 составляет 438 человек (262 из них - в Москве).