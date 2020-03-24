Власти Китая готовятся снять транспортные ограничения с Уханя

Китайские власти приняли решение снять с 8 апреля ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, ставшего очагом распространения коронавируса. Это следует из заявления штаба населенного пункта по профилактике и борьбе с распространением COVID-2019.

«C полуночи 8 апреля меры контроля и управления за выездом из Уханя будут сняты, постепенно будет восстановлено внешнее транспортное сообщение», - сказано в сообщении.

Двадцать третьего февраля текущего года Ухань был фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса. Было приостановлено все транспортное сообщение, а в сам город не пускали автобусы и водный транспорт. Аэропорт и железнодорожные вокзалы оказались закрыты, жителям запретили покидать населенный пункт без особого разрешения, въезд в город осуществляется по такому же принципу. Режим передвижения по Уханю строго ограничили.

В настоящий момент в мире коронавирусом заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи заболевших скончались.