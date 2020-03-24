Первые три случая заражения коронавирусом выявлены в Башкортостане

Первые случаи инфицирования коронавирусом подтверждены в Башкортостане. Об этом написал глава республики Радий Хабиров на своей странице в Instagram.

«У нас появились первые трое инфицированных COVID-19. Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву», - проинформировал Хабиров.

Руководитель региона добавил, что все заболевшие уже находятся в изоляции. Сейчас, по его словам, устанавливаются люди, с которыми контактировали инфицированные.

К настоящему моменту в мире заболели около 330 тысяч человек, 14,5 тысячи заболевших скончались. В РФ общее число инфицированных COVID-19 составляет 438 человек (262 из них - в Москве).