Сам себе космонавт: шестилетняя девочка сняла «высадку на Луну» на пермской дороге

В Перми сняли ремейк высадки человека на Луну. Для этого не пришлось никуда лететь - достаточно было просто выйти на дорогу на улице Крапинского. Она настолько разбита, что действительно напоминает изрытую кратерами лунную поверхность.

Роль космонавта-первопроходца исполнила шестилетняя пермская девочка Даша. Ее сестра каждый день ездит по этой дороге в вуз. А снял «высадку» дядя Даши. Ролик он опубликовал у себе на страничке в одной из социальных сетей.

Авторы ролика таким образом решили привлечь внимание чиновников к проблеме. Видеозапись быстро разлетелась в Интернете и вызвала широкий общественный резонанс.