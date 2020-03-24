Сам себе космонавт: шестилетняя девочка сняла «высадку на Луну» на пермской дороге
Вместо лунной поверхности - разбитый асфальт Перми. А в роли космонавта - шестилетняя девочка. Авторы ролика таким образом решили привлечь внимание чиновников к проблеме дорог.
© Видео: Народный комиссар, ВКонтакте © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Перми сняли ремейк высадки человека на Луну. Для этого не пришлось никуда лететь - достаточно было просто выйти на дорогу на улице Крапинского. Она настолько разбита, что действительно напоминает изрытую кратерами лунную поверхность.
Роль космонавта-первопроходца исполнила шестилетняя пермская девочка Даша. Ее сестра каждый день ездит по этой дороге в вуз. А снял «высадку» дядя Даши. Ролик он опубликовал у себе на страничке в одной из социальных сетей.
Авторы ролика таким образом решили привлечь внимание чиновников к проблеме. Видеозапись быстро разлетелась в Интернете и вызвала широкий общественный резонанс.