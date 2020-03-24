Волки против росомахи: на севере России очевидцы сняли жестокую схватку хищников

На севере России местные жители сняли на видео схватку двух волков с росомахой. Кадры были опубликованы на одном из YouTube-каналов.

На видео бесстрашная росомаха, завидев лежащего волка, решилась на отчаянный шаг и попыталась спровоцировать его на атаку. Звери несколько раз сцепились в равносильной схватке, пока на помощь серому хищнику не пришел его сородич.

Двум волкам удалось прогнать дерзкую росомаху. Побежденное животное удалилось прочь.