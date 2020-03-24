Человечность вне политики: итальянцы выражают благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусом

Еще один, уже четырнадцатый по счету российский транспортник ВКС РФ Ил-76 приземлился этой ночью на военной базе Пратика-ди-Маре под Римом. Спецборт доставил специалистов-вирусологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции. Так наша страна помогает Италии бороться со вспышкой коронавируса. К выполнению своих задач российские военные приступят сразу после того, как согласуют с итальянской стороной районы работы.

Первые рейсы российские самолеты совершили прошлой ночью, доставив на итальянский аэродром около 100 военных вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

«В Вооруженных Силах РФ сформирован и постоянно поддерживается достаточный запас всех необходимых лекарственных препаратов, средств защиты и современной медицинской аппаратуры для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим от вирусных инфекций. Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме. На базе лечебных учреждений Минобороны России подготовлены специальные отделения для проведения обсервационных мероприятий. На сегодняшний день случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди военнослужащих нет. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в Вооруженных Силах остается благоприятной», - рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

Солидарность России с Италией ценят и простые граждане. Люди восхищаются щедростью и усилиями нашей страны. Итальянцы в социальных сетях оставляют сообщения с благодарностями в адрес Владимира Путина и всего русского народа, отмечая несправедливость антироссийских экономических санкций со стороны ЕС и США.