Пленники коронавируса: до ста тысяч россиян не могут вылететь на родину из иностранных государств

Российских туристов сейчас возвращают на Родину. Только накануне вернулись полторы тысячи человек из Морокко, Испании и Египта. Но не всегда удается организовать рейс, ведь большинство стран закрыли границы. Так что пока дипломаты решают вопрос как эвакуировать россиян, некоторые туристы буквально оказались на улице - отели их принимают, и идти в чужой стране просто некуда.

Недавно группу россиян доставили спецборотом из Каира в Москву. Однако, и до Каира еще нужно было добраться: многие отдыхающие на такси преодолели больше пятисот километров из курортного Шарм-Эль-Шейха.

Некоторые не попали на предыдущий рейс и еще несколько дней им пришлось снимать за свой счет номер в отеле, пока не прибыл другой самолет.

Еду постояльцам выдавали порционно. Но среди египтян паники они не заметили, чего не скажешь о Марокко. Власти этой страны ввели режим ЧС. Люди напуганы, а некоторые даже проявляют агрессию к иностранцам.

Не выдерживают нервы и у пассажиров турецких аэропортов. Из-за отмененных рейсов в Стамбуле началась стычка с полицией. Горячая кровь и у жителей Испании, но пока они ведут себя куда сдержаннее. Из этой страны, традиционно любимой нашими туристами, недавно прилетел еще один борт с эвакуированными.

Не простая ситуация и в Индии. Закрываются не только границы страны, но и отдельных штатов. Россиянке на седьмом месяце беременности едва удалось добраться до Дели, откуда еще есть надежда вылететь в РФ.

«Мы успели схватить билет на последний автобус, после этого автобусов уже не было. В тот же самый день мы уехали из штата, думали , что успеем на самолет . Пока ехали, самолет отменили и мы просто вышли из автобуса в Дели в котором уже ни одна гостиница не селит туристов», - рассказала Александра Струкова.

Та же ситуация была и с хостелами и съемными квартирами. В итоге люди, готовые приютить, нашлись через знакомых в России. А борт за нашими соотечественниками должен прилететь уже 25 марта.

А вот насколько затянется отпуск туристки в африканском Занзибаре пока не ясно. Девушка даже устроила импровизированный митинг с помощью местных жителей.

Когда россиянка вернется домой, она так же, как и все остальные эвакуированные туристы, будет обязана провести две недели в самоизоляции. Этот метод уже доказал свою эффективность на примере Китая, где эпидемия идет на спад.

В Сети теперь дают концерты и проводят экскурсии. Многие платформы снизили, либо отменили плату за доступ к фильмам и сериалам. Все для того, чтобы люди не скучали в самоизоляции.

Тем временем за границей, по разным данным, остаются от десяти до ста тысяч российских туристов. Чтобы как можно скорее их вернуть домой в Минэкономразвитии уже предложили проект о компенсации затрат на эвакуацию для туроператоров и авиаперевозчиков.