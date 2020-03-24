Турецкая сторона пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы М4 в САР

Маршрут совместного патрулирования России и Турции на участке трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии будет увеличиваться. Такое обещание дал представитель турецкой части.

Как ранее сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. В целях безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена. Но Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие совместной работе Москвы и Анкары в Идлибе.

После второго патрулирования полковник турецкой армии Укай Сагыр Оглу пообещал представителям российской военной полиции «постепенно увеличивать расстояние».

«Нам главное - обеспечить безопасность, так что будем продолжать сотрудничать. Наша цель - принести мир на эту землю», - подчеркнул он.

Первое совместное патрулирование состоялось 15 марта. Оно проходило от западной окраины Саракиба в Идлибе. Протяженность маршрута пришлось сократить из-за провокаций, которые планировали неподконтрольные Турции боевики. Экстремисты собирались использовать женщин и детей в качестве живого щита.

Трасса М4 - это важнейшая транспортная артерия Сирии, которая соединяет экономическую столицу Сирии Алеппо с главным портовым городом страны - Латакией. Формирование зоны безопасности вокруг нее позволит обеспечить безопасный проезд по трассе для мирного население и поскорее восстановить пострадавший от боевиков город.