Российские ученые создали ингалятор для облегчения лечения коронавируса

Российские ученые готовят к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжелых заболеваний, в том числе пневмонии, вызванной коронавирусом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании (РВК).

Разработкой новых ингаляторов занялась компания PM&HM. Как утверждают создатели, существующие ингаляторы подают аэрозоль в дыхательные пути независимо от их проходимости и функции дыхания, поэтому 25-65% лекарственного препарата не попадают в очаг воспаления, лишь оседая в верхних дыхательных путях, либо на интубационной трубке.

В новых ингаляторах аэрозоль подается перед вдохом пациента, и препарат не оседает в дыхательных путях. По словам разработчиков, это позволяет существенно повысить эффективность лечения.

Как пояснил основатель компании PM&HM Олег Абдиев, новые ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, применяемых для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19.

Устройство проходит испытания для государственной регистрации. Примерная стоимость таких ингаляторов составит от трех тысяч рублей. Ими планируется оборудовать медицинские учреждения, работающие в том числе по программам ОМС.