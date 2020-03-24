Стало известно, откуда прибыли в Приморье инфицированные коронавирусом

Один из заболевших новым типом коронавируса вернулся домой в Приморский край из круиза по Европе. Второй прилетел из Мексики, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Детковская.

«Один из Владивостока, другой - из Артема. Находились на отдыхе. Один в Мексике, другой в круизе по Европе. Оба случая завозные. Оба взрослые, люди не из группы риска», - рассказала Детковская.

Руководитель регионального Роспотребнадзора добавила, что один из инфицированных проявил сознательность и самоизолировался. В результате, зараженный контактировал с минимальным количеством людей. Второй турист был отправлен на анализ только работодателем.

«По всем больным определен круг контактов, они все взяты под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование этих людей. У одного заболевшего - 30 человек, у второго – двое», - приводит слова Татьяны Детковской.

Ранее сообщалось, что эти два случая инфицирования стали первыми в Приморском крае. Состояние обоих заразившихся оценивается как удовлетворительное. Заболевание проходит в легкой форме. Пациенты находятся под контролем врачей в инфекционной больнице Владивостока.