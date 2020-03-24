Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020

Олимпийский комитет США опубликовал заявление, в котором призвал Международный олимпийский комитет перенести Летние Игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за распространения в мире коронавируса. Такое решение было принято после опроса атлетов национальной сборной.

«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим мнением, в то время как мы пытаемся решить проблемы, связанные с COVID-19 и Играми в Токио», - говорится в распространенном заявлении.

Изучив все мнения спортсменов, в Олимпийском комитете США пришли к выводу, что многие проблемы не могут быть преодолены удовлетворительным образом и поэтому лучшим выходом из этой ситуации является отсрочка.

«Сейчас как никогда очевидно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным. Мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасное и справедливое проведение Игр для всех участников», - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

Накануне Олимпийские комитеты Австралии и Канады также потребовали перенос Олимпиады в Токио, которая должна проходить с 24 июля до 9 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, выступая в парламенте страны, не исключил, что Олимпийские игры в Токио могут отложить.