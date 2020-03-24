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Без паники: какие меры в мире принимаются против коронавируса

Тамара Астапенкова
04:13 24.03.2020
По всему миру усиливают ограничительные меры в связи с распространением смертельного заболевания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По всему миру усиливают ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В Германии власти запретили людям собираться больше, чем по два человека. В общественных местах рекомендовано соблюдать обязательную дистанцию, не менее полутора метров. Также в стране закрыты салоны красоты и фитнесс клубы, приостанавливают работу кафе и рестораны. Канцлер Германии Ангела Меркель официально ушла на карантин после того, как выяснилось, что она контактировала с человеком, зараженным COVID-19.

Во Франции за соблюдением режима изоляции теперь следят при помощи дронов. В стране зафиксированы 19,8 тысяч инфицированных новым видом коронавируса. Скончались более 800 человек. В Швейцарии количество заразившихся за сутки увеличилось почти на тысячу человек. В стране зафиксированы 8,7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 100 человек скончались.

В США также продолжает расти количество погибших от смертельного заболевания. По последним данным, в стране умерло более 500 человек, общее число зараженных составляет - 44,5 тысяч человек. Шесть штатов, в том числе Нью-Йорк, находятся на карантине. Чтобы противостоять распространению вируса, из американских тюрем отпускают заключенных, которые совершили преступления небольшой тяжести. Также выходят на свободу пожилые и больные осужденные.

Стало известно, что COVID-19 выявлен у приговоренного к 23 годам американского продюсера Харви Вайнштейна и испанского оперного певца Пласидо Доминго, также обвиняемого в сексуальных домогательствах. Сообщается, что у обоих заболевание протекает в легкой форме.

В Испании еще на 15 дней продлен режим повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. В стране по-прежнему ограничено движение людей.

«На улицах городов полицейские перешли от предупреждений к штрафам. За выход на улицу без уважительной причины  придется заплатить от 300 евро. А если начать спорить с офицерами, то наказание будет не меньше 1000. Сейчас чтобы выйти из дома нужно на сайте заполнить специальный бланк, где указать причину.  Затем этот бланк распечатать, чтобы в случае чего предъявить полицейским», - рассказал местный житель Максим Евсеев.

Также появилась информация, что Летнюю Олимпиаду, которая должна проходить в Токио, могут перенести. Некоторые страны уже начали добровольно отказываться от участия в Играх.

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 379 тысяч человек. Ежедневно количество инфицированных увеличивается более чем на 30 тысяч. Общее число погибших от смертельного заболевания превысило 16,4 тысяч человек. сумели победить заболевание более 100 тысяч пациентов.

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