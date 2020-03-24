В России могут создать беспилотный автомобиль для борьбы с коронавирусом

В России могут создать беспилотный автомобиль, оснащенный системой дезинфекции городского пространства. Предполагается, что эта машина поможет в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил представитель компании-разработчика Ярослав Федосеев, создание такого автомобиля займет несколько месяцев, однако не потребует значительных затрат.

«Беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Федосеев, аналогичная технология уже применяется в китайской провинции Хубэй для борьбы с коронавирусом. В случае принятия решения о создания такого автомобиля в РФ внедрить ее можно будет уже в ближайшие месяцы.