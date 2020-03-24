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В России могут создать беспилотный автомобиль для борьбы с коронавирусом

Вадим Синицын
02:55 24.03.2020
Аналогичная технология уже применяется в китайской провинции Хубэй.
В России могут создать беспилотный автомобиль для борьбы с коронавирусом
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости

В России могут создать беспилотный автомобиль, оснащенный системой дезинфекции городского пространства. Предполагается, что эта машина поможет в борьбе с коронавирусом.

Как сообщил представитель компании-разработчика Ярослав Федосеев, создание такого автомобиля займет несколько месяцев, однако не потребует значительных затрат.

«Беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы», - цитирует его РИА Новости.

Как отметил Федосеев, аналогичная технология уже применяется в китайской провинции Хубэй для борьбы с коронавирусом. В случае принятия решения о создания такого автомобиля в РФ внедрить ее можно будет уже в ближайшие месяцы.

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