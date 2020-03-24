Проверка на прочность: психолог объяснил принципы выживания в самоизоляции

Существует несколько правил, придерживаясь которых, можно избежать кризиса в семье в условиях постоянного совместного пребывания в период изоляции. Особенно сложно сидеть на карантине молодоженам и супружеским парам с детьми, считает практикующий психолог Наталья Инченко.

«Первое правило – найти способы переключать свое внимание с партнера на что-то еще. В обычной жизни у нас есть работа, шоппинг, походы в гости. В условиях изоляции привычные способы недоступны, нужно найти новые», - рассказала эксперт в интервью радио Sputnik.

Инченко считает, что переключить свое внимание можно с помощь онлайн-курсов, онлайн-спектаклей, виртуальных прогулок по музеям, просмотров кинофильмов и чтения книг.

Второе правило - это найти для себя личное пространство, чтобы побыть какое-то время одному. Для этого необходимо договорится с близким человеком о том, что в определенное время у вас будет пауза.

«Пусть это будет кухня или лоджия, главное, чтобы вам там никто не мешал, и вы были наедине с собой», - уточнила психолог.

Наталья Инченко добавила, что третье правило подразумевает найти общее увлечение. Важно, чтобы партнеры были эмоционально включены в совместное дело и сближались друг с другом. А что это будет - просмотр фильма или приготовление блюда - не важно.