В Приморье зафиксированы два случая заражения коронавирусом

В Приморье зафиксированы первые два случая инфицирования коронавирусом. Об этом рассказали в правительстве Приморского края. Сообщается, что оба случая подтверждены лабораторными исследованиями.

По информации регионального Минздрава, оба инфицированных вернулись домой из зарубежных поездок. Сейчас они госпитализированы в инфекционную больницу Владивостока.

«Состояние у граждан удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме», - приводит сообщение Минздрава портал VL.RU.

На данный момент, медики устанавливают всех, кто контактировал с инфицированными, и помещают их под наблюдение врачей. По последним данным, в России зафиксированы 438 случаев заражения коронавирусом, из которых 20 человек справились с болезнью и выписаны домой.