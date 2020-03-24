Власти Москвы определили критерии госпитализации и лечения больных коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил механизм лечения пациентов, имеющих положительный результат теста на коронавирус, но с легким течением заболевания, на дому. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«Обеспечить дистанционное консультирование пациентов (телемедицинские консультации), заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома», - предполагает утвержденный механизм лечения.

Если один из показателей превышает указанный порог, то человек должен быть обязательно госпитализирован, говорится в документе. Также к обязательной госпитализации подлежат пациенты, относящиеся к повышенной группе риска: беременные женщины, люди старше 65 лет, больные, имеющие хронические бронхо-легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

Если инфицированный коронавирусом проживает с родственниками, входящими в повышенную группу риска, несовершеннолетними детьми, и не имеет возможности их отселения, то такой пациент также подлежит госпитализации.