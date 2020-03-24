Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к лидерам стран Группы двадцати (G20) и призвал отказаться от санкций, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости.

«Я призываю снять санкции, наложенные на страны, чтобы обеспечить доступ к продовольствию, медицинским товарам и для их поддержки в борьбе с новым коронавирусом COVID-19. Это время солидарности, а не изоляции», - написал Гутерреш в письме к мировым лидерам.

Генсек ООН также предложил лидерам G20 создать под эгидой ВОЗ механизм реагирования для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции.

Саммит G20 впервые в истории пройдет в онлайн-формате в четверг, 26 марта. В саммите примет участие и Владимир Путин. В ходе телемоста мировые лидеры обсудят работу по противодействию коронавирусу.