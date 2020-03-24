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«Есть дух и желание бороться»: итальянский журналист сравнил ситуацию в Милане со Сталинградом

Егор Левин
23:02 24.03.2020
Представитель итальянских СМИ рассказал о том, почему помощь россиян остается в итальянских сердцах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Globallokpress

Итальянский журналист, международный обозреватель газеты «Коррьере Делла Серра» Паоло Салом рассказал в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» о том, почему сравнивает нынешнюю обстановку в своей стране с ситуацией в Сталинграде во времена Великой Отечественной войны - люди бояться, но готовы «сражаться».

«Улицы пусты, люди бояться - у нас есть невидимый враг, которого мы не можем идентифицировать. Люди полностью меняются в таких обстоятельствах. У них есть дух, есть желание бороться», - рассказал журналист.

Говоря о том, какие именно сходства он увидел в родном Милане с военным Сталинградом, Салом отметил одинаковую значимость грядущих перемен для оказавшихся в сложных условиях людей.

«То, что произошло в Сталинграде, это то, что никто никогда не забудет, это переломный момент в ходе Второй мировой войны. И мы ждем такого же переломного момента сейчас», - заявил Паоло.

Он также упомянул вызывающее непонимание отношение к ситуации с коронавирусом в Италии со стороны коллег страны по НАТО и ЕС.

«Если даже вы в недоумении, представьте, в каком находимся мы? Не хочу говорить о политике, но могу сказать следующее: когда видишь, что на помощь приходят наши русские и китайские друзья, это заставляет задуматься о том, что представляют из себя наши отношения. Только что прибыла помощь из России - это то, что достигает наших сердец», - подытожил Салом.

Между тем, в Италии определили регион, в котором будут работать прибывшие из России специалисты. После консультаций с итальянскими властями было согласовано, что им станет город Бергамо, где ситуация с коронавирусом тяжелее всего.

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