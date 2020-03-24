Трамп отшатнулся от врача с температурой на брифинге по коронавирусу: видео
Успокоился президент США только после того, как медик призналась, что ее анализ на COVID-19 дважды дал отрицательный результат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Координатор борьбы с коронавирусной инфекцией в США Дебора Брикс испугала главу Белого Дома Дональда Трампа. Когда она призналась в том, что у нее повышенная температура, американский президент в испуге отпрянул от нее.
Курьезный инцидент произошел во время выступления медика, видео которого распространяется в Сети. Во время своей речи, женщина неожиданно заявила о том, что пропустила брифинг рабочей группы в минувшие выходные по причине плохого самочувствия, после чего Трамп всем своим видом показал, что ему неуютно в компании врача.