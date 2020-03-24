Врач назвал главную опасность кальяна в условиях распространения коронавируса

Запрет курения кальянов, о котором сегодня заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай, имеет мало общего с профилактикой коронавирусной инфекции. Об этом «Звезде» заявил московский врач пульмонолог Александр Пальман.

Запретительные меры стали частью комплекса усилий, прилагаемых правительством для нераспространения коронавируса. Наряду с ними, кабинет министров распорядился закрыть бары и рестораны, торговые центры, кинотеатры и другие развлекательные учреждения.

«Любое заболевание легких, любое их повреждение потенциально располагает к возникновению тяжелых форм заболевания коронавирусом. Может ли к этому привести курение кальяна, наверно нет. Тогда бы сам факт выхода на улицу и вдыхание не самого чистого воздуха становился бы фактором риска. Коронавирус опасен легочными осложнениями и они более тяжелы и вероятны у тех людей, которые страдают бронхолегочными заболеваниями, а это последствия курения. Тот же самый кальян может быть одним из факторов риска», - считает врач.

Пульмонолог напомнил, что именно сейчас накоплены важные статистические данные, на основе которых можно сделать выводы о том, что дериваты курения способны вызвать серьезные токсические поражения легких. На фоне стремительного распространения коронавируса это чревато тяжелыми формами течения заболевания, считает медик.

«Выяснилось, что на разнообразные не сигаретные варианты "ингаляции" приходятся самые тяжелые токсичные поражения легких. Просто на фоне активных разговоров про коронавирус это отошло на второй план. В США, например, вейпинг был запрещен в ряде штатов еще осенью. Я думаю, что данном случае это просто совпадение», - добавил Пальман.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире коронавирусной инфекцией заражены более 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли от осложнений вызванных вирусом. Самая напряженная ситуация складывается в Италии, куда накануне для оказания помощи прибыли российские специалисты и в США, где число зараженных постоянно растет.