Террористы подорвали колонну турецких автомобилей в Сирии
Ранения получили двое турецких военнослужащих, также повреждены два бронеавтомобиля.
© Фото: Keystone Press Agency, Globallookpress
Неподконтрольные Турции террористические формирования заминировали маршрут следования турецкого патруля на территории Идлибской зоны деэскалации.
По сообщениям российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, в результате данных действий получили повреждения два бронеавтомобиля турецких Вооруженных сил, а также двое турецких военнослужащих.
Сообщается, что террористические группировки не прекращают попыток дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.