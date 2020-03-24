Террористы подорвали колонну турецких автомобилей в Сирии

Неподконтрольные Турции террористические формирования заминировали маршрут следования турецкого патруля на территории Идлибской зоны деэскалации.

По сообщениям российского Центра по примирению враждующих сторон в САР, в результате данных действий получили повреждения два бронеавтомобиля турецких Вооруженных сил, а также двое турецких военнослужащих.

Сообщается, что террористические группировки не прекращают попыток дестабилизировать обстановку в Идлибской зоне деэскалации.