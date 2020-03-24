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Британская полиция получила новые полномочия из-за карантина

Тамара Астапенкова
02:23 24.03.2020
Борис Джонсон объявил о трехнедельном карантине, при котором британцы должны оставаться дома и выходить на улицу только по особым случаям.
Британская полиция получила новые полномочия из-за карантина
© Фото: Stephen Simpson globalookpress

Особые полномочия получат в ближайшие дни британские полицейские в связи с введением карантина в стране. Выступая с обращением к нации, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о трехнедельном карантине, при котором британцы должны оставаться дома и выходить на улицу только по особым случаям.

Теперь покидать собственный дом можно только для того, чтобы отправиться на работу, обратиться за помощью к врачу, оказать помощь пожилым родственникам, сходить за покупками. Кроме того в стране отменены все увеселительные мероприятия, в том числе свадьбы и крестины. Собираться можно не более двух человек.

За выполнением всех предписаний будет следить полиция. Власти готовят закон, который наделит полицейских дополнительными полномочиями. Стражи порядка смогут выписывать штрафы или задерживать за нарушение режима самоизоляции и разгонять людей, собирающихся в большие группы.

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