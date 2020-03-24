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Число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 51

Ян Брацкий
21:55 24.03.2020
Согласно распоряжению властей штата, все больше сотрудников организации переходят на удаленный режим работы.
Число заразившихся коронавирусом сотрудников ООН достигло 51
© Фото: Anna Sergeeva ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Пятьдесят один сотрудник Организации Объединенных Наций (ООН) заболел коронавирусной инфекцией. Такие данные на специальном брифинге озвучил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

«Последние цифры по подтвержденным случаям в ООН на сегодня - 51 человек», - цитирует РИА Новости заявление Дюжаррика.

По его словам, после соответствующего призыва властей США, все меньше сотрудников посещают центральный офис ООН и работают из дома.

«По данным на 11:00 в здании было зафиксировано примерно 130 проходов, тогда как накануне введения ограничений пропуск к дверям ООН прикладывали примерно 11 тысяч раз», - добавил официальный представитель.

Правильный пример подает и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который постепенно сокращает время своего пребывания в служебном кабине и все чаще штаб-квартире организации предпочитает работу из дома.

Решением Всемирной организации здравоохранения, вспышка нового типа коронавируса признана пандемией. По последним данным, по всему миру им заражены более 330 тысяч человек, более 14,5 тысячи погибли.

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