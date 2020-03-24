Московские кинозалы начали отменять сеансы из-за коронавируса

Столичные кинозалы предпринимали меры предосторожности и до этого, ограничивая продажу билетов на фильмы, распродавая не более 50 мест на сеанс, сообщает РИА Новости. Официальных комментариев от сетевых кинотеатров пока не поступало.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.