Московские кинозалы начали отменять сеансы из-за коронавируса
Ранее правительство распорядилось приостановить работу торговых центров, ночных клубов и других развлекательных заведений.
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Посетителям кинотеатров в Москве начали рассылать сообщения об отмене киносеансов. Ранее особым распоряжением российского правительства, регионам было поручено временно приостановить работу ночных клубов, кинотеатров, торговых центров и других развлекательных заведений.
Столичные кинозалы предпринимали меры предосторожности и до этого, ограничивая продажу билетов на фильмы, распродавая не более 50 мест на сеанс, сообщает РИА Новости. Официальных комментариев от сетевых кинотеатров пока не поступало.