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Эксперт назвал невозможным заражение COVID-19 через еду

Ян Брацкий
21:16 24.03.2020
Ведущий специалист Центрального НИИ эпидемиологии настаивает на том, что основной способ передачи болезни - непосредственный контакт с инфицированным.
Эксперт назвал невозможным заражение COVID-19 через еду
© Фото: Michele Molinar, iDanita Delimont, Globallookpress

Коронавирусная инфекция не передается через продукты питания. В этом уверен ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он подчеркнул, что за все время изучения инфекции ни один пациент не заразился ею через еду.

«Одно дело-определенные поверхности, пластик, металл. На них вирус может сохраняться некоторое время. Есть данные, например, что на поверхностях из нержавеющего металла он сохраняется дольше. Совсем другое дело-овощи, фрукты и хлеб, через них заражения не происходит», - цитирует aif.ru заявление Лебедева.

Специалист-эпидемиолог напомнил, что коронавирус относится к респираторным вирусам, которые никогда не передавались через продукты питания. По мнению Лебедева, именно поэтому можно смело приобретать различные продукты питания, которые перед употреблением моются или подвергаются термической обработке. Заразиться COVID-19 в этом случае невозможно.

Лебедев настаивает на том, что основной путь передачи болезни - непосредственный контакт с инфицированным, или воздушно-капельный путь, при котором больной чихает, а заразившийся находится в непосредственной близости.

Впервые о вспышке коронавируса мир узнал в конце прошлого года. Очагом заражения признан многомиллионный китайский город Ухань в провинции Хубэй. В считанные недели недуг распространился по всему миру и сейчас, по данным ВОЗ, им болеют более 330 тысяч человек, при этом более 14,5 тысячи умерли от вызванных болезнью осложнений.

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