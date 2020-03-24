В Киев прибыл «зараженный коронавирусом» поезд из Риги: видео

В Сети опубликовано видео с железнодорожного вокзала в Киеве, куда из Риги прибыл пассажирский поезд с якобы инфицированными коронавирусом украинцами. Новость о том, что среди них есть пассажиры с повышенной температурой моментально разлетелась по социальным сетям и платформу оцепили еще до прибытия состава, сообщает портал «Страна.ua», который и предоставил видео.

На кадрах вина работа сотрудников в специальных защитных костюмах, которые встречали поезд. Вагоны простояли закрытыми несколько часов, прежде чем людей начали выпускать на перрон.

Все это время вирусологи проверяли вернувшихся украинцев, которых оказалось около 700 человек. Позже в украинском Минздраве заявили, что ни один из их не заболел COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире коронавирусной инфекцией заражены более 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли от осложнений вызванных вирусом. Самая напряженная ситуация складывается в Италии, куда накануне для оказания помощи прибыли российские специалисты и в США, где число зараженных постоянно растет.