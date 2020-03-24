Внеплановая поездка: как прошел визит Путина в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин не побоялся и лично приехал осмотреть больницу в Коммунарке, где проходят лечение большинство тех, кто заразился или находится на карантине в Москве.

В больнице логично присутствует риск заразиться, поэтому всем выдают костюмы химзащиты. У главы государства он - ярко желтого цвета. Президент обрабатывает руки антисептиком, надевает защиту, специальную маску на лицо, затем капюшон, перчатки, бахилы. Еще раз обработка специальным раствором. Затем происходит все то же самое, но в обратном порядке.

Путин поблагодарил главного врача больницы Дениса Проценко за организацию работы по противодействию коронавирусу и попросил его передать самые теплые слова благодарности всему коллективу.

Визит в больницу оказался внеплановым: президент прервал совещание по борьбе с коронавирусом в Ново-Огареве, чтобы изучить вопрос на месте и выслушать мнение специалиста.

По словам Проценко, с медицинской точки зрения существует два сценария развития событий: азиатский, когда распространение быстро стихает, и итальянский, когда нарастает. Предсказывать, по какому сценарию будут развиваться события в России, врач не решился.

Точной цифры заболевших в Москве нет, подтверждено около 300 случаев, еще несколько - с подозрением. Много людей находятся дома, но не проходят тестирование. Тех, кто реально болен, значительно больше. Из-за этого началось развертывание специальных мер противодействия.

В частности, в Москве работают девять лабораторий. Медики активно апробируют различные тест-системы в том числе и зарубежного производства, больницы перепрофилируют для использования только для борьбы с инфекцией.