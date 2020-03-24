«Мы вместе»: как работает благотворительный проект для самоизолированных пенсионеров

Больше четырех с половиной тысяч просьб о помощи поступило на горячую линию акции «Мы вместе». Об этом сегодня заявили ее организаторы - Общероссийский Народный Фронт.

Волонтеры помогают людям, которые оказались в самоизоляции из-за коронавируса. Большинство обратившихся - пожилые люди, которым необходимы продукты и лекарства.

В проекте участвуют бизнесмены, общественные и благотворительные организации по всей стране. Так, сегодня в Москве фонд «Дари еду» разносил продуктовые наборы одиноким пенсионерам. В один продуктовый набор входит 4 пачки макарон, три упаковки крупы: рис, гречка. Сахар и бутылка растительное масла, а еще чай, консервы, сладкое и упаковка муки - все вместе должно весить около 10 килограммов.

Продукты доставляют до двери, каждый волонтер обязан надеть защитную маску и перчатки. Собирают еду в супермаркетах, каждый желающий может положить свои пожертвования в специальный бокс.