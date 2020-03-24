Оперштаб по коронавирусу организует единовременный вывоз россиян из Украины и украинцев из России

Оперативный штаб российского правительства по борьбе с распространением коронавируса поручил Минтрансу, МВД, Роспотребнадзору и ФСБ организовать процесс вывоза граждан России, находящихся на территории Украины, обратно на родину, а граждан Украины - из России.

Транспортировка будет организована с помощью железнодорожного транспорта. При этом, процесс будет единовременным. О результатах ведомствам необходимо будет доложить правительству до 25 марта 2020 года.

Ранее правительство РФ поручило региональным властям по причине коронавируса закрыть все увеселительные заведения, ТРЦ, клубы, рестораны и другие места массового скопления людей. Кроме того, будет запрещено курение кальянов в еще работающих барах и кафе.