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Правительство РФ распорядилось закрыть ТРЦ и клубы из-за коронавируса

Ян Брацкий
18:51 24.03.2020
Такое решение было принято на экстренном заседании кабинета министров с участием президента Владимира Путина.
Правительство РФ распорядилось закрыть ТРЦ и клубы из-за коронавируса
© Фото: ТРК "Звезда"

Правительство Российской Федерации поручило региональным властям из-за коронавируса закрыть все увеселительные учреждения, ночные клубы и рестораны, кинотеатры и развлекательные центры. Кроме того, будет запрещено курение кальянов в еще работающих барах и кафе.

Такое решение было принято на экстренном заседании кабинета министров с участием президента Владимира Путина. Встреча министров с главной государства прошла в Ново-Огарево, где Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

В работе приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 инфицированных.

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