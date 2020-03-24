Правительство РФ распорядилось закрыть ТРЦ и клубы из-за коронавируса

Правительство Российской Федерации поручило региональным властям из-за коронавируса закрыть все увеселительные учреждения, ночные клубы и рестораны, кинотеатры и развлекательные центры. Кроме того, будет запрещено курение кальянов в еще работающих барах и кафе.

Такое решение было принято на экстренном заседании кабинета министров с участием президента Владимира Путина. Встреча министров с главной государства прошла в Ново-Огарево, где Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом.

В работе приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По последним данным, опубликованным Всемирной организацией здравоохранения, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались. В России, по последним данным, 495 инфицированных.