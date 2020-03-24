Кабмин поручил Минтрансу и Минобороны составить список аэропортов для принятия рейсов из стран с коронавирусом

По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории России было принято решение о необходимости формирования перечня аэропортов для принятия рейсов из стран с коронавирусом.

«Минтрансу России проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны России, МЧС России, Управления делами президента Российской Федерации для вывоза российских граждан из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции», - говорится в поручении.

О результатах проведенных мероприятий необходимо доложить правительству до 24 марта.

Для осуществления необходимых мероприятий Минтрансу и Минфину также поручено внести в правительство проект акта о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда для компенсации расходов по вывозу россиян из-за рубежа.

Ранее в Госдуме предложили лишать свободы на семь лет за нарушение карантинного режима. Проект закона об этом будет оперативно внесен на рассмотрение в Госдуму и оперативно решен. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.