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Диагноз COVID-19: российские ученые разрабатывают уникальные средства лечения от коронавируса

Карина Харитонова
18:19 24.03.2020
Власти готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

За минувшие сутки в России выявлены 57 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах, а общее число заболевших возросло до 495 человек. Это данные оперативного штаба. Сегодня также появились сообщения, что в больницу в Коммунарке госпитализировали народного артиста Льва Лещенко с супругой. Правда, позже эту информацию телеканалу «Звезда» опроверг его коллега и друг Владимир Винокур.

В российском внешнеполитическом ведомстве тем временем просят соотечественников, застрявших за рубежом, как можно скорее передать данные о себе в российские загранучреждения. Это требуется для последующей эвакуации. Списки будут формировать до 26 марта.

На этот же день запланирован и онлайн саммит Большой двадцатки по коронавирусной инфекции. Россия уже получила уведомление и готовится к участию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В самой стране борьба с COVID-19 идет по всем направлениям. Медики разрабатывают все новые средства защиты и профилактики. Например, новый ингалятор, который облегчает лечение коронавируса, заявляет производитель. Аэрозоль подается непосредственно перед вдохом пациента, не оседает в дыхательных путях и попадает точно в очаг воспаления.

«Подсоединяется маска, больной фактически надевает ее себе на лицо, запускает либо на компьютере, либо на системном блоке генерацию и ведет подсчет дозы на каждом вдохе, что вообще в текущий момент просто уникальная разработка», - рассказал генеральный директор Научно-производственного инновационного внедренческого центра Олег Абдеев.

Устройство уже проходит испытания для государственной регистрации. Такие ингаляторы планируют поставлять в медучреждения, а пока в московских больницах оборудуют специальные отделения. В НИИ имени Склифосовского, например, уже перепрофилировали два лечебных корпуса - для пациентов с подозрением на коронавирус.

«У нас находятся 20 пациентов, два пациента на искусственной вентиляции легких», - объясняет директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

За минувшие сутки из инфекционной больницы в Коммунарке выписали 70 человек. Это те пациенты, у кого диагноз не подтвердился. Положительный тест на коронавирус к этой минуте у 495 россиян. Плюс 57 случаев заражения за сутки, 22 человека выздоровели. Под наблюдением медиков по всей стране остаются почти 94 тысячи россиян.

За нарушение карантина правительство предлагает ужесточить ответственность и применять систему, которая позволит отслеживать каждого, кто находился рядом с инфицированным. Это можно сделать с помощью мобильных телефонов, как при поиске преступников.

Задача - обезопасить не только людей, но и экономику. От COVID-19 больше всего страдает, пожалуй, туристический бизнес. В течение недели всех организованных туристов вернут в Россию, а туроператорам субсидируют убытки.

Так или иначе, но денег не должно быть меньше. В Минтруда заявляют: все обязательства по оплате больничных для людей на карантине должны быть исполнены, как и по выплате заработной платы сотрудникам, перешедшим на удаленную работу.

«Работодателю необходимо издать приказ и ознакомить сотрудников. Заработная плата при удаленной занятости при сохранении всего объема должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, должна сохраниться. Никакого уменьшения быть не должно. Должно быть обоюдное желание организации такого рабочего процесса», - предупредил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Дезинфекция сейчас, кажется, самое востребованное понятие. Генеральная уборка - ежедневно и по несколько раз. Обрабатывается городской общественный транспорт, обеззараживаются подъезды и кареты скорой помощи. В режиме полной готовности власти во всех регионах страны.

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