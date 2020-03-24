Путин сообщил о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса негативно отражается на всех мировых экономиках. Для того чтобы отслеживать связанные с этим изменения, происходящие в России, глава государства ежедневно заслушивает доклады премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Вы все хорошо знаете, что, к сожалению, эта эпидемия негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира, так или иначе это затрагивает нашу страну. Знаю, что правительство занимается этим, практически в ежедневном режиме, Михаил Владимирович (Мишустин. - Прим. ред.) мне в ежедневном же режиме докладывает об этом», - сказал президент во время совещания в Ново-Огарево.

Для более плодотворного противодействия инфекции Путин предложил обсудить наработки кабмина и предложения по дополнительным мерам в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее президент посетил больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом россияне. Путин поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за плодотворную работу по противодействию заболеванию.