В Госдуме предложили лишать свободы на семь лет за нарушение карантинного режима

В России могут ужесточить наказание за нарушение карантина при коронавирусе. Проект закона об этом будет оперативно внесен на рассмотрение в Госдуму и оперативно решен. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, законопроект будет внесен либо поздно вечером 24 марта, либо рано утром 25 марта.

Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарных правил, которое повлекло по неосторожности массовое заболевание или отравление людей - в случае одобрения проекта виновный будет наказан штрафом от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода в период 3-5 лет, либо запретом занимать должности или вести деятельность на срок 1-3 года, либо ограничением свободы до 3 лет.

В случае если нарушение правил карантина повлекло по неосторожности смерть человека, наказание изменится на штраф размером до 2 миллионов рублей также в размере зарплаты или иного дохода сроком 4-5 лет, либо на запрет занимать должности или вести деятельность сроком 3-5 лет, либо на ограничение свободы до 5 лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет.

Предполагается, что данные поправки будут вынесены на пленарное заседание 31 марта 2020 года.