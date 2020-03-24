Путин примерил полный костюм защиты от коронавируса в больнице в Коммунарке: видео

Во время посещения больницы в Коммунарке президент России Владимир Путин примерил костюм защиты от коронавируса и полнолицевой респиратор.

Сотрудники больницы, которые также находились в защитной одежде, помогли главе государства одеть все элементы костюма и закрыли все открытые части тела.

Напомним, ранее Путин прибыл с визитом в больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Там он пообщался с главным врачом учреждения Денисом Проценко и поблагодарил его за качественную организацию работы про противодействию коронавирусу.