Путин примерил полный костюм защиты от коронавируса в больнице в Коммунарке: видео
Во время визита в лечебное учреждение глава государства ознакомился с современными средствами защиты от инфекционных вирусов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Во время посещения больницы в Коммунарке президент России Владимир Путин примерил костюм защиты от коронавируса и полнолицевой респиратор.
Сотрудники больницы, которые также находились в защитной одежде, помогли главе государства одеть все элементы костюма и закрыли все открытые части тела.
Напомним, ранее Путин прибыл с визитом в больницу в Коммунарке, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом. Там он пообщался с главным врачом учреждения Денисом Проценко и поблагодарил его за качественную организацию работы про противодействию коронавирусу.