В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места

В центре Новороссийска строители случайно обнаружили таинственный бункер, происхождение которого неизвестно. На сооружение наткнулись во время ведения работ по прокладке трубопровода.

© Новороссийский центр поисковых работ

Поняв, что они обнаружили, строители незамедлительно обратились к поисковикам. Прибывшие на место обнаружения бункера эксперты обследовали подземелье и пришли к выводу, что оно был построено несколько десятилетий назад.

© Новороссийский центр поисковых работ

Появившуюся ранее версию о том, что подземное убежище принадлежало нацистам, подверг сомнению историк Василий Алексеев. По его мнению, оно могло быть построено еще до войны или после нее и, возможно, использовалось как винный погреб.

© Новороссийский центр поисковых работ

Артефактов времен Великой Отечественной войны в бункере обнаружено не было. Дальнейшее исследование укрепления затруднено, так как оно находится в самом центре города.

Стены бункера выполнены из армированного бетона и полностью гидроизолированы. Несмотря на это, часть конструкции обрушилась, однако главный зал сохранился. Укрепленное укрытие десятки лет находилось под асфальтом на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова.