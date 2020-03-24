В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
В центре Новороссийска строители случайно обнаружили таинственный бункер, происхождение которого неизвестно. На сооружение наткнулись во время ведения работ по прокладке трубопровода.
Поняв, что они обнаружили, строители незамедлительно обратились к поисковикам. Прибывшие на место обнаружения бункера эксперты обследовали подземелье и пришли к выводу, что оно был построено несколько десятилетий назад.
Появившуюся ранее версию о том, что подземное убежище принадлежало нацистам, подверг сомнению историк Василий Алексеев. По его мнению, оно могло быть построено еще до войны или после нее и, возможно, использовалось как винный погреб.
Артефактов времен Великой Отечественной войны в бункере обнаружено не было. Дальнейшее исследование укрепления затруднено, так как оно находится в самом центре города.
Стены бункера выполнены из армированного бетона и полностью гидроизолированы. Несмотря на это, часть конструкции обрушилась, однако главный зал сохранился. Укрепленное укрытие десятки лет находилось под асфальтом на перекрестке улиц Дзержинского и Прохорова.