Путин поблагодарил главврача больницы в Коммунарке за работу по противодействию коронавирусу

Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат россиян, зараженных коронавирусом, и пообщался с главврачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил его за организацию работы по противодействию заболеванию.

Президент отметил высокое качество и слаженность работы коллектива больницы. Путин заявил, что все в больнице «работают, как часики». Он также подчеркнул, что вся имеющаяся техника и аппаратура также эффективно используется по назначению.

Напомним, глава государства принял решение посетить лечебное учреждение после проведенного в Ново-Огарево совещания по теме борьбы с коронавирусом. На нем также присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.