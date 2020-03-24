СМИ сообщили о госпитализации Лещенко с супругой в больницу в Коммунарке

СМИ сообщили о срочной госпитализации эстрадного певца Льва Лещенко с супругой в больницу в Коммунарке. По данным паблика Baza, у знаменитого исполнителя и его супруги подозревают коронавирусную инфекцию.

Эстрадный певец якобы попал в больницу еще накануне, а обследовавшие его медики пришли к выводу, что состояние здоровья Льва Валерьяновича не вызывает опасений.

«Звезде» удалось связаться с представителем певца и его помощником, но они не стали комментировать сообщение о госпитализации Лещенко, сославшись на неосведомленность.