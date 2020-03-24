Путин прибыл в больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в больницу в Коммунарке, в которой содержатся россияне, проходящие лечение от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Решение о посещении было принято во время прошедшего в Ново-Огарево совещания, темой которого также была борьба с коронавирусом. Участие в нем приняли вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.