В Италии с зараженного коронавирусом лайнера сошли на берег 14 россиян

В Италии сошли на берег в порту города Савоны и направляются в Рим на карантин российские туристы, которые находились на борту лайнера Costa Luminosa. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

«Генконсульству России в Генуе удалось добиться разрешения местных властей на спуск с борта круизного лайнера Costa Luminosa, находящегося в порту города Савоны, 14 граждан России (13 пассажиров и 1 члена экипажа)», - говорится в сообщении диппредставительства.

В сообщении отмечается, что россияне будут размещены на карантин в одной из римских гостиниц за счет судовладельца. На данный момент у туристов из РФ нет симптомов коронавирусы. Дипломаты выразили надежду, что отправку соотечественников на родину можно будет организовать раньше назначенного срока.