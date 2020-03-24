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Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Ян Брацкий
15:11 24.03.2020
Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня».
Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Польша по запросу России экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня».

Трагедия в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. На верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны, вспыхнул пожар. Его жертвами стали 60 человек, большинство из них-дети.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, по которому арестовали 15 человек, среди которых собственники здания, охранник, занимавшие на то время руководящие посты в региональном МЧС и ответственные за состояние противопожарной сигнализации.

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