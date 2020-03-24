Россияне назвали наиболее важные поправки к Конституции

Граждане России назвали самые важные, по их мнению, поправки к Конституции. Наиболее главным оказалось обеспечение доступной и качественной медицины. О необходимости этого высказались 95% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Следующими пунктами, которые россияне посчитали важными, стала защита и сохранение уникального природного многообразия России и гарантии соцподдержки и обязательной ежегодной индексации пенсий.

Респонденты также в одинаково значимой мере проголосовали за важность поддержки в развитии науки и за защиту прав трудящихся, за установление МРОТ не менее прожиточного минимума и защиту исторической правды о России. Данные приведены на официальном сайте ВЦИОМ.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля. О переносе мероприятия пока не сообщается, но президент России Владимир Путин допустил перенос мероприятия на более поздний срок из-за коронавируса.