Министр здравоохранения Марий Эл рассказала о состоянии похищенного в Йошкар-Оле младенца

Похищенная в центре Йошкар-Олы новорожденная девочка сейчас находится в больнице. Об этом рассказала министр здравоохранения Республики Марий Эл Марина Панькова, отметив, что малышка полностью здорова.

«Ребенок абсолютно здоров. Было проведено комплексное обследование младенца. Его поместили в детскую городскую больницу потому, что так заведено: в перинатальном центре дети после трех суток и находящиеся вне медицинской организации помещаются в детскую городскую больницу. Ребенок абсолютно здоров», - сказала Панькова.

Глава регионального Минздрава добавила, что мама девочки будет находиться вместе с ней в палате матери и ребенка. В ближайшее время, по словам министра, их выпишут из лечебного учреждения.

Похищение было совершено 23 марта. Новорожденную вынесли из перинатального центра Йошкар-Олы. В ее поисках участвовали волонтеры и неравнодушные горожане.

Следователи при содействии главного врача и медицинского персонала перинатального центра попытались выявить возможную похитительницу среди тех, кто недавно потерял ребенка. В итоге стражи порядка вышли на 33-летнюю женщину, по месту жительства которой и обнаружили похищенного младенца.

По факту случившегося возбуждено два уголовных дела по статьям «Похищение несовершеннолетнего» и «Халатность».