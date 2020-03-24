Названа стоимость лечения одного случая заражения коронавирусом

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделит от 200 тысяч рублей на лечение каждого заболевшего новым типом коронавируса. Соответствующую сумму получат столичные больницы и клиники, в которых будет проходить лечение пациент. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Анастасия Ракова.

При этом московский городской фонд вводит три новых тарифа на оплату медицинских услуг, необходимых на борьбу с коронавирусной инфекцией у детей и взрослых в условиях стационарного лечения.

«Лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится за счет средств городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента. Так, стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тысяч рублей для взрослого населения и для детей, и до 205,2 тысяч рублей для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем», - сообщила вице-мэр.

Тем временем за минувшие сутки в России было зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, сейчас в стране насчитывается 495 инфицированных COVID-19. По всему миру число зараженных превысило 330 тысяч человек, более 14,5 тысячи скончались.