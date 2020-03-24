Собянин доложил Путину о высокой динамике развития коронавируса

Динамика развития распространения коронавируса высокая. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам здравоохранения сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В то же время столичный градоначальник заверил, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, принятых ранее.

Собянин также заявил, что требования к пожилым людям в Москве оставаться дома будет распространено и на другие регионы с высокой динамикой заболевания. По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге и во всех городах-миллионниках.

При этом мэр Москвы пожаловался, что реальной картины по распространению заболевания по регионам нет. В связи с этим, Собянин попросил Путина дать поручение жестко контролировать ситуацию со стороны губернаторов.

Во вторник Владимир Путин собрал совещание по вопросам здравоохранения для обсуждения ситуации с распространением коронавируса. Оно состоялось в подмосковном Ново-Огарево. В совещании приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Через пару часов глава государства планирует связаться с правительством и обсудить ситуацию в связи с коронавирусом.