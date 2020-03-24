В России за сутки зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 57 новых случаев заражение коронавирусом в 14 регионах. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом, сейчас в нашей стране выявлено 495 случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, сейчас в мире коронавирусом заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отдал распоряжение ФАС и Минкомсвязи до 25 марта проанализировать динамику тарифов на мобильную связь в связи с удаленным режимом работы, на который переходят сотрудники многих организаций и предприятий в связи с пандемией COVID-19.

Глава правительства также поручил до 25 марта представить ему предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса.