В Волгограде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области. Об этом рассказал глава комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.

«Выявлен первый заболевший коронавирусом, жительница Волгограда вернулась из ОАЭ 16 марта», - приводит РИА Новости слова Себелева.

При этом он уточнил, что инфицированная сейчас чувствует себя нормально.

Шестнадцатого марта власти Волгоградской области ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, сейчас в мире COVID-19 заражены более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.