Россиянам рекомендовали мыть упаковки купленных в магазинах продуктов

Роскачество составило рекомендации по защите от микробов при покупке продуктов. В ведомстве, в частности, посоветовали россиянам мыть упаковку товаров, принесенных из магазина.

«Воды и мыла будет достаточно, чтобы смыть микробы, а уже протертые продукты убрать на полки», - отмечают специалисты.

В Роскачестве также порекомендовали мыть руки и протирать стол и прочие поверхности. Как пояснили специалисты, шанс, что вирус попадет на стул или кухонные гарнитур, небольшой, но лучше и его свести к минимуму.

Овощи и фрукты тоже следует тщательно мыть. Это позволит защититься не только от коронавируса, но и от других бактерий. Перед употреблением огурцов, помидоров, перца и зелени их следует на 10-15 минут замачивать, а затем промывать под струей проточной воды. А овощи со съедобной кожицей и вовсе в Роскачестве рекомендуют мыть при помощи детского мыла.

Эксперты также напомнили, что при походе в магазин стоит надевать маску, соблюдать дистанцию от других покупателей и не подносить грязные руки лицу. Для похода в магазин лучше выбирать время, когда там меньше людей. Выходя из дома, следует прихватить с собой антисептические гели. Расплачиваться за покупки желательно с помощью карты или приложения на смартфоне, чтобы избежать соприкасания с банкнотами.

При заказе товаров на дом специалисты также советуют протереть все привезенные продукты, после чего тщательно вымыть руки. По возможности лучше не забирать заказ из рук курьера, а попросить его оставить пакеты у двери. По возможности оплачивать заказ тоже лучше картой.