Дело историка Олега Соколова передано в суд

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Олега Соколова - бывшего доцента СПбГУ, арестованного по делу об убийстве своей студентки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Расследование дела Соколова было завершено 18 марта. Сторона защиты выразила готовность к переговорам по компенсации.

Историка Соколова арестовали по подозрению в убийстве своей сожительницы - 24-летней аспирантки. По версии следствия, историк сначала застрелил возлюбленную, а потом попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку. Мужчину задержали с поличным.

Соколов признался в убийстве и согласился с арестом. Экспертиза признала его вменяемым.