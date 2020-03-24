Российские военные специалисты будут работать в итальянском Бергамо

24 марта 2020 года в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных Сил Италии (г. Рим) состоялись консультации по вопросу возможностей применения российских военных специалистов, техники и оборудования для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В консультациях приняли участие представители Министерства обороны, департамента гражданской защиты при совете министров Италии. С российской стороны в консультациях приняли участие офицеры минобороны входящие штаб оперативной группы прибывшей для оказания помощи по борьбе с короновирусной инфекцией Итальянской Республике.

Начальник межвидового оперативного командования генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портоллано передал своему российскому коллеге генерал-майору Кикоть слова благодарности России за готовность оказании помощи в борьбе с опасной коронавирусной инфекцией.

По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты имеющие опыт борьбы с эпидемиями вызванными опасными инфекционными возбудителями по всему миру приступят к выполнению задач в Итальянском г. Бергамо. В настоящее время военнослужащие согласовывают маршруты совершения 600 километрового марша и готовят для перемещения технику и оборудование.

В целях предотвращения распространения инфекций из наиболее подверженных заболеванию регионов в Итальянскую Республику доставлены высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний.

Опытные специалисты эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты обеспечены уникальным оборудованием и техникой позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, в том числе возбудителя коронавируса.